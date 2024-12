Andria, politiche giovanili: si va verso la nuova legge regionale

La città di Andria è tra le tappe scelte dalla Regione Puglia per la consultazione pubblica in vista della legge regionale per le Politiche Giovanili. Un percorso di redazione della nuova normativa regionale sulla materia condiviso con le realtà locali. L’esperienza di riavvio dell’Officina San Domenico dopo anni di chiusura rappresenta un esempio di gestione pubblico – privato che ha permesso di consegnare alla città uno spazio di aggregazione e di attività culturale per i giovani.

