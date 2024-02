Ancora musica a Martina Franca con Euphonia Suite

Ancora musica a Martina Franca per la stagione teatrale e musicale del Comune di Martina Franca organizzata in collaborazione con il TPP. Venerdì 23 febbraio, al Teatro Nuovo, alle 21.00, Eugenio Finardi, Mirko Signorile, Raffaele Casarano porteranno in scena Euphonia Suite.

Euphonia Suite è il nuovo disco di Finardi ideato e composto insieme a Mirko Signorile e Raffaele Casarano, pubblicato su Incipit Records. I concerti del Trio esprimono al meglio la mirabile arte della improvvisazione totale e della composizione estemporanea: dalle mani magiche di Mirko Signorile, dal timbro calibrato sulle frequenze di Eugenio Finardi, dai crescendo del sassofono di Casarano. Questo progetto è una strada di rilettura e di reinterpretazione del proprio repertorio discografico affidato all’estro ed alla tecnica musicale, veicolato tramite un linguaggio musicale colorito ed emozionato.

EUPHONIA è una Suite per un pubblico vasto e trasversale in cui ogni ascoltatore può trovare il proprio angolo in cui piangere ed emozionarsi. Un luogo di cultura musicale in cui tutti i generi si incontrano: Jazz, Blues, Rock, Classica e Contemporanea. Il nuovo progetto di Eugenio Finardi è una suite, cioè un unico lungo brano che porta l’ascoltatore a vivere la profonda esperienza di un percorso emozionale attraverso brani del suo repertorio ma anche di autori da lui profondamente amati, riletti come meditazioni sull’umana condizione.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author