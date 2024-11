ANCI 2024, Mattarella: ‘Comuni pilastro della democrazia italiana’

TORINO – “I Comuni rappresentano il cuore della democrazia italiana, simbolo di libertà e unità del nostro Paese, e sono essenziali per esprimere le attese delle comunità e partecipare alle scelte che ne definiscono il futuro”. Lo ha dichiarato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all’assemblea dell’Anci a Torino.

“I Costituenti vollero porre l’autonomia dei Comuni come perno di un pluralismo sociale e istituzionale – ha sottolineato il Capo dello Stato –. I Comuni sono la radice basilare della democrazia del nostro Paese, la prima linea delle istituzioni della Repubblica. Averne cura, promuoverne la partecipazione e garantire un esercizio efficace e rispettoso dei poteri è una condizione essenziale per la salute della nostra nazione”.

Mattarella ha elogiato il lavoro degli amministratori locali, dal Comune più piccolo alle aree metropolitane, sottolineando l’importanza del loro impegno quotidiano nel rispondere alle sfide attuali.

Manfredi: “Mattarella punto di riferimento morale per i sindaci”

Nel suo primo intervento come presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi ha definito il presidente Mattarella “un sicuro riferimento morale e istituzionale per il nostro impegno di sindaci”.

Rivolgendosi al Capo dello Stato, Manfredi ha affermato: “La sua vicinanza, sia nei momenti difficili che in quelli di festa, è per noi fonte di energia e ispirazione. L’esempio che ci offre ci sprona a rappresentare con orgoglio i valori repubblicani e a lavorare per il bene dell’Italia”.

