ANCI 2024: Manfredi tre richieste al Governo per salvaguardare enti locali

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, neo eletto presidente nazionale dell’Anci, ha avanzato tre proposte al Governo per modificare la manovra economica. In primo luogo, ha chiesto una riduzione dei tagli previsti agli enti locali, considerati insostenibili per le amministrazioni territoriali. In secondo luogo, Manfredi ha richiesto l’abolizione del blocco del turn over al 75% per gli enti locali con oltre 20 dipendenti, per favorire un rinnovamento e un adeguamento delle forze lavoro. Infine, il sindaco ha sollecitato maggiori risorse per aumentare gli stipendi dei dipendenti comunali, spesso ritenuti inadeguati rispetto alle responsabilità assunte. Nell’intervista di Gianni Sebastio, parole anche per Antonio Decaro, presidente uscente.

