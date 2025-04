Lecce: squadra preparerà la sfida di Bergamo in Lombardia

È ripresa nel pomeriggio di lunedì 21 aprile, sul campo di Acaya, la preparazione del Lecce in vista della trasferta con l’Atalanta. Unici assenti i lungodegenti Jean e Marckwinski. Domani, martedì 22 aprile, la squadra sosterrà una doppia seduta al Via del Mare, prima della partenza in charter per Bergamo, dove proseguirà la preparazione in vista della sfida di venerdì sera contro i nerazzurri.

