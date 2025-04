Taranto, al Santissimo Crocifisso adorazione per Papa Francesco

TARANTO – Adorazione Eucaristica per la nascita al cielo del Santo Padre Francesco: Un Momento di Preghiera e Unità nella Parrocchia Santissimo Crocifisso si terrà martedi 22 aprile alle 19:30

Un momento di spiritualità e comunione attende la comunità della Parrocchia Santissimo Crocifisso, che martedì 22 aprile alle ore 19:30 si riunirà in preghiera attraverso un’Adorazione Eucaristica per la conclusione del pellegrinaggio terreno del Santo Padre Francesco. L’iniziativa, promossa con grande partecipazione dai fedeli, sarà un’occasione per pregare ringraziando Dio per la persona, la guida e la missione pastorale del Santo Padre in questi anni di Pontificato e accompagnare la sua anima all’incontro con il Padre.

Il tema scelto per la serata richiama le parole profonde: “L’umiltà è la base di ogni vera grandezza”, una frase che racchiude lo stile e il messaggio di Papa Francesco sin dall’inizio del suo pontificato.

Durante l’Adorazione, si alterneranno momenti di preghiera silenziosa, letture tratte dalla Sacra Scrittura

