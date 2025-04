Papa Francesco, ufficiali le cause della morte: ictus e collasso cardiaco

Il professor Andrea Arcangeli, direttore della Direzione di sanità e igiene dello Stato del Vaticano, ha certificato le cause della morte di Papa Francesco. Il Pontefice è deceduto a seguito di un ictus cerebrale che ha provocato un coma e, successivamente, un collasso cardiocircolatorio irreversibile.

La diagnosi conferma il quadro clinico critico che aveva fatto temere il peggio nelle ultime ore, suscitando cordoglio tra i fedeli e nel mondo cattolico. Secondo quanto comunicato dalla Sala stampa della Santa Sede, il Papa è morto nel suo appartamento presso la Domus Santa Marta alle ore 7:35 del 21 aprile 2025.

Il certificato di morte

Il documento ufficiale riporta: “Certifico che Sua Santità Francesco (Jorge Mario Bergoglio), nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, è deceduto nel suo appartamento presso la Domus Santa Marta per: ictus cerebri – coma – collasso cardiocircolatorio irreversibile. In soggetto affetto da: pregresso episodio di insufficienza respiratoria acuta in polmonite bilaterale multimicrobica – bronchiectasie multiple – ipertensione arteriosa – diabete tipo II”. L’accertamento della morte è avvenuto tramite registrazione elettrocardiotanatografica.

Funerali tra venerdì 25 e domenica 27 aprile

Come previsto dall’Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, i funerali di un Papa si tengono tra il quarto e il sesto giorno dopo la morte. Il calendario esatto sarà stabilito dai cardinali riuniti in congregazione.

Il testamento: “Riposerò a Santa Maria Maggiore”

Nel testamento, firmato il 29 giugno 2022, Papa Francesco ha chiesto che le sue spoglie riposino nella Basilica di Santa Maria Maggiore, in un sepolcro semplice, “senza particolare decoro”, con una sola iscrizione: Franciscus. La tomba sarà collocata nella navata laterale, tra la Cappella Paolina e la Cappella Sforza.

