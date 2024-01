Allarme salmonella in Salento: ritirati alcuni lotti di uova

Il ministero della Salute ha disposto, a partire da martedì, il ritiro di una ventina di lotti di uova, prodotte in Salento. Nell’allerta pubblicata si legge che le uova sono vendute in confezioni da 6 o da 10 e in cartoni da 180, 200 e 360 uova. La raccomandazione delle autorità è di non consumare il contenuto dei lotti e di riportare le confezioni al punto vendita o al Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della ASL locale.

