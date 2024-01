Salento, rifiuti senza fine ai bordi delle strade

Lecce – Uno spettacolo che ferisce l’anima di quanti amano il Salento ma non solo, perché chi inquina fa del male alla Natura in generale. Ai bordi delle strade, principalmente ai lati dei cavalcavia, delle stradine che collegano la città con i centri commerciali o nelle piazzole di sosta delle statali, i rifiuti la fanno da padroni…schifosi padroni di un delitto che non sembra avere fine.

