Aeroporti di Puglia chiude il 2023 con oltre 9,68 milioni di passeggeri

BARI – Nove milioni e seicentottantamila. Un altro anno da record per Aeroporti di Puglia che nel 203 fa registrare 6,4 milioni di passeggeri in transito a Bari, i 3,1 a Brindisi, i circa 49mila a Foggia e i poco più di mille a Grottaglie. Lo scorso anno, quindi, ha fatto registrare il miglior dato di sempre per la rete aeroportuale pugliese, con risultati che, al netto dei fattori contingenti che stanno penalizzando il trasporto aereo, e che hanno inciso in modo particolare sui nostri aeroporti – cancellazione collegamenti con Russia, Ucraina e Israele su tutti – non hanno arrestato la crescita del traffico. Va sottolineato come nel biennio 2022 – 2023, infatti, il traffico passeggeri sui due aeroporti principali si sia apprezzato del 16,5% rispetto ai già eccellenti valori pre-pandemia del 2019. Nell’anno appena concluso, l’aeroporto di Bari ha superato il già storico traguardo del 2022: 270.000 passeggeri in più, tra arrivi e partenze e + 19% sulla rete internazionale. Anche l’aeroporto del Salento di Brindisi ha registrato un sensibile miglioramento del traffico di linea internazionale che nel 2023 è cresciuto del 16,3%. “Il miglior risultato di sempre”, ha commentato il numero uno di Adp, Antonio Vasile

