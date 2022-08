Alberi come torce roventi sulla Montesano-Ruffano. Ancora una volta sono gli alberi colpiti dalla xylella a bruciare in questa torrida estate. Tutti gli alberi di appezzamento di terra che costeggia la provinciale per quasi 100 metri sono andati distrutti. Poche le unità disponibili per i vigili del fuoco già impegnati tra Castro e Santa Cesarea Terme per un altro maxi incendio.