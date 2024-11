Al via la produzione di olio solidale del Comune di Trani

Si sono concluse le operazioni di raccolta delle olive per la produzione dell’olio solidale del Comune di Trani. Grazie a questo progetto dell’associazione La Quercia è stato possibile recuperare e trasformare le olive provenienti dagli olivi di proprietà comunale situati in Via Falcone e Via Borsellino. Obiettivo: contrastare lo spreco delle risorse, sostenere la pratica del riciclo, promuovendo la solidarietà e contemporaneamente sensibilizzando sulla corretta alimentazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author