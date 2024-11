Sos villa comunale di Trani, da perla a cantiere infinito

Sembrano ancora lontani dalla conclusione i lavori nella villa comunale di Trani, chicca incastonata tra terra e mare n ella perla dell’adriatico. Un luogo che da sempre accoglie i cittadini tranesi e i tanti turisti in visita, che però da tempo sembra non offrire la propria migliore immagine. Da diversi anni infatti sono tante le transenne che hanno invaso l’area, in attesa dei lavori di ripristino delle ringhiere e soprattutto dei muraglioni, entrambi visibilmente pericolanti.

Un’attesa inaccettabile per l’ex consigliera comunale Maria Grazia Cinquepalmi che ha richiesto l’intervento delle istituzioni per il ripristino del normale stato dei luoghi e la conseguente chiusura dei cantieri.

