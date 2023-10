Ais, ecco il miglior sommelier di Puglia

FOGGIA – È Carmine Galasso della Delegazione Bat Svevia dell’Ais, il Miglior Sommelier di Puglia 2023. Dopo aver conquistato lo scorso anno il titolo di Miglior Sommelier del Nero di Troia e del Primitivo e del Negroamaro 2023, Galasso si è classificato primo, dinanzi a Vito Chiantera e Rita Del Mastro, nella quinta edizione della competizione organizzata dall’Associazione Italiana Sommelier Puglia, tenutasi a Foggia.

Dopo le prime due prove, un questionario e una degustazione organolettica scritta di due vini anonimi, spazio alle prove di servizio e comunicazione per i tre candidati che hanno ottenuto il maggior punteggio. Un’avvincente sfida a tre che ha permesso di decretare il nuovo ambasciatore della Puglia vitivinicola. Il vincitore sarà ammesso di diritto alla selezione per il concorso Miglior Sommelier d’Italia per l’anno in corso.

