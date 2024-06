AIMC Puglia: bilancio positivo per il 57° raduno di Andria

Si è positivamente concluso il 57esimo raduno dei Milan club di Puglia, organizzato dal coordinamento regionale dell’AIMC e dal Milan club di Andria e dall’associazione “Andria rossonera”.

Nel corso della due giorni, i tifosi rossoneri hanno avuto modo di incontrare Filippo Galli, uno dei protagonisti dei periodi più vincenti della storia milanista.

Assieme al tre volte campione d’Europa e cinque volte campione d’Italia, tanti altri ospiti che amano il Milan: il giornalista e scrittore Luca Serafini, lo storico tifoso della Curva Sud il “Barone” Giancarlo Capelli e il presidente AIMC Nazionale Giuseppe Munafò.

È stata l’occasione per i club di confrontarsi con l’idea e l’obiettivo di continuare ad agire come una vera famiglia.

Giuseppe De Candia, presidente regionale AIMC, è soddisfatto e dà appuntamento al prossimo raduno: «Siamo orgogliosi di quanto avvenuto ad Andria. La presenza di Galli, così come di Serafini, del Barone e del presidente Munafò conferma ancora una volta la centralità della Puglia, feudo del tifo rossonero in Italia. Dopo la Lombardia siamo la regione con più club. Ringrazio il coordinamento regionale e inoltre Giuseppe Massaro, presidente del Milan club andriese, e Davide Scamarcio presidente di Andria rossonera per il gran lavoro svolto. Siamo già in prima linea per preparare al meglio raduno numero 58», ha dichiarato il numero uno dell’AIMC Puglia.

