Cerignola, Avellino su Capomaggio: parlano Perinetti e gli agenti dell’argentino

Dopo l’importante plusvalenza legata a Pippo D’Andrea, ormai sempre più vicino ad un’onerosa cessione al Catania, in casa Cerignola è Galo Capomaggio il pezzo pregiato più desiderato dalle big della categoria. Ultime ore bollenti in tal senso, quella di martedì 25 giugno è stata una giornata chiave, l’entourage del centrocampista ha incontrato il direttore dell’area tecnica dell’Avellino Giorgio Perinetti, temi principali il rinnovo del biancoverde Patierno ed il forte interesse degli irpini per il portiere della Ternana Iannarilli. È stata, però, l’occasione giusta per approfondire il discorso legato a Capomaggio, come ammesso dai diretti interessati ai microfoni dei colleghi avellinesi di Sport Channel 214.

Dalle parole di Perinetti e degli agenti (nel servizio) si evince come le parti si siano notevolmente avvicinate, ci sarà comunque da far i conti con le alte pretese del Cerignola, con cui potrebbe partire una vera e propria trattativa nelle prossime ore, ma anche con la concorrenza dello stesso Catania, in contatto con gli ofantini già da diverse settimane. L’Audace è fermo alla richiesta iniziale di circa mezzo milione, strategia al rialzo per cui i due club interessati cercherebbero un escamotage. Difficile dire che possa scatenarsi o meno un’asta, ma la questione si fa seria e concreta, Galo Capomaggio è l’uomo mercato del momento.

