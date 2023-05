TRANI – Una violenta aggressione tra minorenni ha creato scompiglio nella stazione ferroviaria di Trani. L’episodio, risalente a martedì sera intorno alle 23, ha visto il coinvolgimento di cinque ragazze tra i 15 e i 16 anni ed un ragazzo di 16 anni, con quest’ultimo che ha avuto la peggio nella colluttazione.

Il giovane aggredito si era recato in stazione per tornare a casa, prendendo un treno in direzione Barletta. Nell’attesa a ridosso dei binari con la sua bicicletta, è stato poi avvicinato dalle cinque ragazze, infastidite da un presunto urto proprio al passaggio con il suo mezzo a due ruote. Stando alle testimonianze di alcuni pendolari presenti nei paraggi dell’accaduto, il ragazzo non avrebbe avuto neanche il tempo di spiegare le sue ragioni e le cinque giovani hanno cominciato prima ad insultarlo, poi a spintonarlo, minacciando poi di spingerlo sui binari mentre sopraggiungeva uno dei treni.

I presenti in stazione, notando il pericolo della colluttazione, si sono precipitati verso le ragazze per fermare qualsiasi rischio ulteriore. Le giovani, appena notate, si sono date alla fuga facendo perdere le proprie tracce. L’aggredito e i testimoni hanno segnalato l’accaduto alla Polizia Ferroviaria, telecamere al vaglio delle autorità per risalire alle responsabili.

