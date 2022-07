LECCE – E’ stato presentato nell’impianto di depurazione di Acquedotto Pugliese di Lecce, dove è in sperimentazione, il progetto “BFBioS” che vuole valorizzare i fanghi di depurazione ottenuti dal normale trattamento delle acque attraverso l’estrazione e la produzione di biocarburanti con processi ad alta efficienza ed a bassa richiesta di energia.

Acquedotto Pugliese punta sempre di più alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo dell’economia circolare, per far questo da aprile 2021 a fine 2022, nell’impianto di depurazione di Lecce, ha avviato la sperimentazione di tecnologie innovative utili a recuperare biometano e biodisel, grazie al progetto in partenariato BF BIOs, finanziato dalla Regione, l’Acquedotto si conferma così il primo gestore in itali a sperimentare una tecnologia che riduce la quantità di fanghi prodotti recuperando il loro potenziale chimico energetico.