LECCE – La rete di piste ciclabili nel capoluogo salentino sta prendendo sempre più forma, con i lavori iniziati su viale dell’Università si sta per completare la Pista da Belloluogo a Rudiae; c’è poi il progetto di quella che collegherà l’Ecotekne alla città per arrivare all’obiettivo dell’amministrazione di 15 km chilometri di nuove piste ciclabili entro il 2026, possibili anche grazie ai finanziamenti assegnati dal Governo, quello però che in primis c’è da promuovere e l’uso delle due ruote al posto dell’auto.