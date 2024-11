A14: chiuso il tratto Ancona Nord-Ancona Sud in entrambe le direzioni

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione degli impianti nella galleria “Sappanico”, dalle 22:00 di questa sera, martedì 12, alle 6:00 di mercoledì 13 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ancona nord e Ancona sud, in entrambe le direzioni, Pescara e Bologna. In alternativa Società Autostrade consiglia i seguenti itinerari: verso Pescara, dopo l’uscita obbligatoria ad Ancona nord, seguire direzione SS16 Pescara-Ancona verso Pescara e successivamente per A14 Bologna-Bari, con rientro in A14 alla stazione di Ancona sud; verso Bologna, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ancona sud, seguire direzione SS16 Pescara-Ancona verso Ancona e successivamente per A14 Bologna-Bari, con rientro in A14 alla stazione di Ancona nord.

