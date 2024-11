Puglia, 46° treno elettrico completa il rinnovo della flotta regionale

La Puglia accoglie il 46° treno elettrico di nuova generazione, completando il rinnovo della flotta Regionale previsto dal Contratto di Servizio tra la Regione Puglia e Trenitalia (Gruppo FS), stipulato nel 2018 e valido fino al 2032. Con un investimento di circa 570 milioni di euro, di cui 212,5 milioni cofinanziati da fondi FESR, FSC e PNRR, il piano mira all’acquisto di nuovi treni e tecnologie avanzate.

I nuovi treni, ecologici e riciclabili fino al 96%, riducono i consumi energetici del 30% rispetto ai modelli precedenti e offrono oltre 500 posti, 8 spazi per biciclette, un bagno attrezzato, prese per dispositivi elettronici e una illuminazione a LED ottimizzata. Pensati per un viaggio confortevole, i convogli hanno livelli ridotti di rumore e vibrazioni e possono operare in doppia composizione per rispondere alla domanda nei momenti di maggior affluenza.

Entro il prossimo anno, altri quattro elettrotreni con oltre 1000 posti amplieranno la flotta, grazie a un nuovo finanziamento regionale, portando l’età media dei convogli a soli tre anni, tra le più basse d’Europa.

La sostenibilità, l’accessibilità e l’intermodalità guidano l’evoluzione del servizio Regionale in Puglia, dove l’offerta comprende 235 treni al giorno nei feriali, con circa 130mila posti e 2000 per le biciclette, oltre a collegamenti speciali come l’Apulia Express tra Bari e Lecce e il Salento Line a vocazione turistica.

Il Regionale, infine, promuove una mobilità integrata con gli aeroporti di Bari e Brindisi e unisce le località di grande interesse turistico grazie a collaborazioni con le imprese locali, per una Puglia sempre più connessa e sostenibile.

