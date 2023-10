A Taranto Ida Castiglioni, prima donna italiana ad attraversare Atlantico in solitaria

Nell’ambito della manifestazione di vela Double Mixed Offshore World Championship, organizzata da Difesa Servizi S.p.A. e SSi Events, con il supporto del Comune di Taranto e sotto l’egida di World Sailing, il Comando Interregionale Marittimo Sud della Marina Militare promuove un incontro con Ida Castiglioni, prima donna italiana a compiere la traversata dell’Atlantico in solitaria durante la mitica regata transoceanica OSTAR del 1976, da Plymouth (Inghilterra) a Newport (Stati Uniti). L’incontro si terrà sabato 7 ottobre 2023 alle ore 11.00 presso l’Area Eventi del Molo Sant’Eligio di Taranto, e sarà l’occasione per riunire velisti e appassionati a discutere di vela e dell’andar per mare.

