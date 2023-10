Oria nel ricordo di Francesco: secondo memorial in suo onore

Torna a Oria (BR), per la sua 2^ edizione, il Memorial “Francesco Perrucci”: torneo di calcio a cinque promosso dalla famiglia e dagli amici del giovane volontario prematuramente scomparso lo scorso anno (oggi, l’anniversario della sua scomparsa). L’evento sportivo, ma soprattutto solidale, avrà luogo dal 5 all’8 ottobre 2023 presso il centro sportivo villaggio “Malibuù”. La cerimonia di inaugurazione del Memorial “Francesco Perrucci”, alla presenza delle autorità e di tutti i partecipanti, si terrà alle ore 17.00 presso la sede del torneo. Degno di nota il sostegno per la realizzazione del Memorial espresso concretamente da diverse associazioni e realtà produttive operanti sul territorio. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto in beneficenza al reparto di oncologia pediatrica dell’Ospedale di Lecce.

