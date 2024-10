80 anni de Il Tempo, Meloni traccia 2 anni di Governo

Roma – Gli 80 anni del Il Tempo portano nella galleria nazionale di arte moderna la Premier, Giorgia Meloni. Intervistata dal direttore Tommaso Cerno, traccia i primi 2 anni Governo nel giorno i cui un’altra tegola si abbatte sul già discusso ministero della Cultura le dimissioni del capo di Gabinetto del Ministro Giuli, Francesco Spano. Meloni, parla di tutto, si sofferma su politica e magistratura e su come il Governo vada avanti senza paura sulla questione immigrazione e l’accordo con l’Albania. Si disutete poi, di libera informazione. Proprio il Tempo aveva, pubblicato la mail di Patarnello dove per Meloni era contenuta una verità: “Non agisco per interesse personale, ma per visione politica e questo, come diceva il magistrato, è un problema”.

