Emiliano annuncia ritiro: “Non mi ricandido per terzo mandato”

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha chiarito la sua posizione in merito a un possibile terzo mandato. “La questione non è tecnica, io sono candidabile. La nostra legge elettorale non è mai stata adeguata al limite dei mandati, e se lo facessimo, il conteggio ripartirebbe da zero. Il punto è politico. Ho investito nella costruzione della generazione successiva e questa è pronta”, ha affermato il governatore.

Il presidente ha poi sottolineato come imporre nuovamente il suo nome sarebbe “politicamente sbagliato” e ha dichiarato di voler fare un passo indietro: “Politicamente è necessario cambiare, per questo mi tiro fuori. Preferisco archiviarmi da solo, piuttosto che farmi archiviare dagli altri. Deve finire bene”.

Riguardo ai suoi progetti futuri, il governatore ha aggiunto: “Ritengo giusto occuparmi di altro, con altri ruoli politici. Per esempio, vorrei capire se con il fronte progressista ci siano le condizioni nel 2027 per dare al Paese un governo diverso. Questo è un discorso che mi interessa”.

Infine, parlando del sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha detto: “Penso che sarebbe il candidato naturale, ma non ho capito cosa voglia fare. Il successo elettorale e il prestigioso ruolo che gli è stato riconosciuto credo lo abbiano messo in difficoltà. Dovrà riflettere con sé stesso, la sua famiglia e, se vorrà, anche con me”.

