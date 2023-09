60 seminaristi del Pontificio Regionale di Molfetta a Oria per la “Missione Giovani”

La Diocesi di Oria si appresta a vivere “IL MEGLIO X TE”, la Missione Giovani dei Seminaristi del Pontificio Regionale “Pio XI” di Molfetta, in programma dal 23 settembre al 1 ottobre 2023. Per nove giorni la comunità diocesana di Oria sarà cuore pulsante della vita ecclesiale giovanile dell’intera Puglia. La Missione si rivolgerà ai giovani sia a livello diocesano che nelle singole comunità parrocchiali e nei rispettivi comuni, in un mutuo scambio tra i giovani del territorio e i seminaristi della propria quotidianità.

Nel pomeriggio di sabato 23 settembre è stata accolta presso il Santuario di San Cosimo alla Macchia la Diocesi del Seminario Regionale di Molfetta. Successivamente, vi è stato il conferimento del mandato missionario. In ogni comune della Diocesi i seminaristi incontreranno i giovani e le famiglie nelle scuole, nelle parrocchie, nelle associazioni e in altre occasioni di fraternità. Sabato a Oria sono arrivati 62 seminaristi e 9 sacerdoti con l’intenzione di vivere in tutte le parrocchie la Missione Giovani 2023.

