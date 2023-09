A Lecce la Semantic Academy, ricercatori da tutto il mondo

Dal 25 al 29 settembre 2023, venti studenti provenienti da tutto il mondo si ritroveranno a Lecce per partecipare alla Semantic Academy ‘LifeWatch Eric Intensive School: Boost your research with semantic artifacts’, organizzata da LifeWatch Eric, l’infrastruttura europea per la ricerca su biodiversità ed ecosistemi, la cui sede italiana, diretta dal prof.Alberto Basset, è ospitata dall’Università del Salento. La scuola, alla sua prima edizione, nasce per rispondere a una delle maggiori sfide per le scienze ambientali e scienze della Terra di oggi: raccogliere e gestire un enorme quantitativo di dati e informazioni, provenienti da diverse discipline e saperi. La Semantic Academy raccoglie l’eredità del lavoro di formazione iniziato nell’ambito dei progetti Horizon Envri, mettendo così il territorio al centro della ricerca sulla Data Fairness (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) e sulla semantica per la ricerca. In particolare, le moderne tecnologie semantiche forniscono un approccio promettente per descrivere e collegare correttamente fra loro diverse fonti di dati, in modo da ridurre gli ostacoli alla scoperta, all’integrazione e allo scambio dei dati fra diverse risorse su biodiversità ed ecosistemi, favorendo la collaborazione fra ricercatori ed enti di ricerca. Temi su cui l’Unione Europea ha deciso di investire da tempo, proprio per sostenere la crescita della sua area di ricerca comune.

