Taranto, Cittadella della Carità: Stellato al fianco dei lavoratori

Nella mattinata di mercoledì 30 ottobre, a Bari, il consigliere regionale Massimiliano Stellato ha preso parte al sit-in organizzato dai sindacati e dai lavoratori per la vertenza della Cittadella della Carità di Taranto, davanti al Palazzo della Presidenza della Regione. Dopo il presidio, Stellato ha partecipato al tavolo di confronto con il responsabile della Task Force regionale per l’occupazione e i referenti del Dipartimento regionale Salute per esaminare i nodi cruciali della vicenda, che minaccia il futuro di numerose famiglie e di una storica struttura socio-sanitaria del territorio ionico.

“La Regione, tramite il coordinatore della task force, si è impegnata a convocare un tavolo di confronto il prossimo 19 novembre, dove si incontreranno la proprietà e l’eventuale nuova gestione per risolvere le questioni legate alla voltura dell’accreditamento,” ha dichiarato Stellato. “Questa è una buona notizia, ma continuerò a vigilare sulla situazione. Al momento della convocazione del tavolo, ritirerò la mia richiesta di audizione nelle commissioni regionali Sanità e Lavoro.”

Secondo Stellato, è necessario un cambio di passo per garantire tempi certi e prospettive chiare, tutelando servizi e livelli occupazionali. “Non si può abbassare la guardia: la risposta sanitaria ai bisogni dei tarantini dipende dalla salvaguardia di questo importante presidio, riferimento di assistenza e cura per l’intera provincia.”

