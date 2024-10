Taranto, Gdf sequestra oltre 240mila prodotti pericolosi in 11 esercizi commerciali

TARANTO – Operazione della Guardia di Finanza di Taranto, Manduria e di Martina Franca per contrattare la diffusione sul mercato di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.

Individuati e sequestrati 11 esercizi commerciali di Taranto Manduria, Sava, San Marzano di San Giuseppe, Martina Franca e Grottaglie oltre 243.000 prodotti, tra i quali led luminosi, prodotti cosmetici e imballaggi, privi delle informazioni previste dal “Codice del Consumo”. Tale provvedimento normativo stabilisce, infatti, che i prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, debbano riportare le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all’identità del produttore, all’eventuale presenza di sostanze potenzialmente dannose per la salute nonché ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione.

Al termine degli approfondimenti investigativi le Fiamme Gialle hanno segnalato alla competente Autorità i titolari delle rivendite interessate dai controlli.

Le indagini dei Finanzieri jonici sono ora finalizzate alla disarticolazione della catena logistica, organizzativa e strutturale delle filiere produttive nonché al recupero a tassazione dei proventi derivanti da tali condotte illecite.

