Massafra, violenza sessuale: in tre finiscono in carcere

MASSAFRA – Una triste storia di violenza emerge a fine estate sul versante occidentale della provincia di Taranto. Una giovane donna di 23 anni sarebbe stata stuprata da tre uomini che sono stati fermati dai Carabinieri della Compagnia di Massafra e trasferiti in carcere con la pesante accusa di violenza sessuale, si tratta di giovani di età compresa tra i 23 e i 34 anni. I fatti sarebbero avvenuti la notte del 31 agosto, la ragazza sarebbe stata violentata nelle campagne massafresi, secondo l’accusa sarebbe stato compiuto uno stupro di gruppo compiuto ai danni della 23enne poi abbandonata in strada. La vittima ha poi telefonato a suo fratello che è andato a prenderla e l’ha condotta in ospedale a Taranto dove è stata visitata dai sanitari del nosocomio Tarantino, e’ subito scattata la denuncia e da qui la decisione del Pm Natale di eseguire i fermi. I tre si sarebbero giustificati affermando che la ragazza era consenziente dopo una serata trascorsa tra amici, una vicenda che sarà appurata dalle indagini dei Carabinieri coordinati dalla Procura di Taranto. Gli arrestati saranno ora ascoltati dal GIP per l’udienza di convalida.

I sanitari del 118 hanno riscontrato sulla donna lesioni riconducibili al presunto stupro: la giovane è ancora ricoverata presso l’ospedale del capoluogo jonico. Quest’ultima ha affermato di aver implorato più volte gli aggressori di fermarsi e di non farle del male: ma la violenza sarebbe proseguita.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author