Sequestrate oltre 9.000 bottiglie d’acqua in un negozio di Taranto

Nel contesto di un ampio piano di controllo nazionale, sviluppato dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in collaborazione con il Ministero della Salute, i Carabinieri del NAS di Taranto hanno deferito all’Autorità Giudiziaria il titolare di un negozio di alimentari e bevande. Durante le verifiche, finalizzate a garantire la sicurezza dei servizi offerti nel periodo estivo, sono state sequestrate numerose confezioni di acqua minerale, tra cui alcune indicate per la preparazione di alimenti per neonati.

In particolare, sono state sottoposte a sequestro probatorio 9.120 bottiglie da due litri ciascuna, poiché si è accertato che il prodotto, pur confezionato all’origine, veniva esposto all’esterno di un capannone, esponendosi direttamente agli agenti atmosferici e al sole. Tale pratica è risultata in violazione dell’articolo 5, lettera B, della Legge 30 aprile 1962 n. 283.

Si sottolinea che il titolare dell’esercizio commerciale è attualmente indagato e beneficia del principio della presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

