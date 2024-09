Addio a Max, è morto il cane di quartiere di Taranto

Max, il cane meticcio divenuto una vera e propria icona per la comunità di Taranto, ci ha lasciati. Nei giorni scorsi, la notizia del suo ricovero in una clinica veterinaria di Locorotondo, diffusa da una volontaria dell’OIPA Taranto, aveva suscitato grande apprensione tra i cittadini.

Dopo aver mostrato sintomi di stanchezza e perdita di appetito, Max era stato notato in difficoltà dai volontari dell’OIPA, che lo avevano subito portato in clinica per le necessarie cure. I veterinari hanno diagnosticato una grave insufficienza renale ed epatica, condizioni che hanno richiesto cure intensive e un monitoraggio costante.

Purtroppo, nella mattinata di lunedì 2 settembre è arrivata la notizia della sua scomparsa. La città di Taranto perde così la sua “mascotte”, un cane che con la sua presenza ha saputo unire e commuovere l’intera comunità.

