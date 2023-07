OSTUNI – Gli uomini del Commissariato di Ostuni hanno arrestato un uomo ritenuto dagli inquirenti un presunto spacciatore. È stato intercettato dai poliziotti, impegnati in una specifica attività di prevenzione, nei pressi del mercato della città bianca, aveva con sé undici grammi di cocaina. In seguito ad una accurata perquisizione domiciliare, la Polizia ha trovato in casa dell’uomo arrestato, altri 135 grammi di droga e denaro contante pari a circa quattromila euro, tutte banconote di piccolo taglio.



L’operazione è stata portata a termine lo scorso 15 luglio, l’uomo fermato dovrà rispondere di detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp