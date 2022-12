118 in locali fatiscenti, ‘A Manfredonia scene da terzo mondo’

Condividi su...

Linkedin email

“Le immagini e le testimonianze diffuse sulla stampa in queste ore dagli operatori del 118 di Manfredonia restituiscono un quadro da terzo mondo. E’ raccapricciante e inaccettabile sapere che nel 2022, a fronte di mega progettualità futuristiche e avanguardiste sul tavolo della Regione Puglia, vi siano situazioni lavorative di tale indecenza e promiscuità, al limite della denuncia”.

Lo afferma Joseph Splendido, consigliere regionale Lega Puglia: “In particolare, la postazione del 118 a Manfredonia sarebbe al limite della vivibilità, con l’unico locale adibito di dimensioni anguste, fatiscente, poco igienico, decisamente promiscuo in termini di organizzazione e finanche manchevole delle necessarie suppellettili. Inaccettabile. E’ compito della politica e delle istituzioni deputate rimuovere qualsivoglia ostacolo si erga sul percorso di rispetto dei principi costituzionali e dei diritti non solo dell’utenza sanitaria ma anche del personale sanitario ed è chiaro che un simile scenario confligge nettamente, tra le altre cose, con i principi cardine del nostro ordinamento costituzionale, laddove parla chiaramente del diritto alla giustezza e salubrità dei luoghi di lavoro. Ragion per cui ho chiesto urgentemente audizione all’assessore regionale alla Sanità e al commissario Asl Foggia per fare chiarezza sulla situazione e ottenere risposte in merito ad un veloce ripristino dei parametri basilari di decenza e vivibilità”, conclude il consigliere.