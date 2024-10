ZONA Basket: rivedi la puntata integrale del 28 ottobre 2024

Ecco la puntata integrale della trasmissione ZONA Basket (28 ottobre 2024) di Teleregione sulla Valtur Brindisi e sulla serie A2. Puntata dedicata alla settima giornata e in particolare al derby Valtur Brindisi-HDL Nardò, vinto dalla formazione neretina (63-76).

In scaletta la sala stampa dei due allenatori Luca Dalmonte e Piero Bucchi, un’intervista col presidente della NBB Nando Marino. In collegamento Skype da Bologna Paolo Mucedero per le consueta lavagna tecnica. Ospiti della trasmissione – curata e condotta da Antonio Celeste con la collaborazione di Francesco Guadalupi – Marco Esposito, primo assistente della Valtur Brindisi, e coach Giovanni Putignano, commentatore tecnico TV per LNPPass. Regia di Michele Marchitelli, sigla e grafiche a cura di Corrado Nania, foto Maurizio De Virgiliis.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author