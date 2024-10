Basket B/F, Dinamo Taranto impalpabile: pesante sconfitta a Fasano

Una prestazione impalpabile. Un ko doloroso, che nuoce al morale e alla classifica della Nuovi Orizzonti, sconfitta nella prima trasferta stagionale a Fasano. Le padrone di casa si sono imposte al Tensostatico con il punteggio di 91-76 (25-28, 51-36, 74-47).

A eccezione del primo periodo e della fase conclusiva dell’incontro, le ragazze di coach Caricasole hanno sofferto in tutte le voci statistiche: dai rimbalzi ai tiri liberi, dal tiro da due punti alle triple. Fasano invece ha disputato un’ottima prova in attacco con un terzo periodo devastante – sugli scudi Yana Rabchuk, top scorer del match con 30 punti.

Positiva anche la partita dell’ex Alice Lucchesini, in doppia cifra, lasciata libera di andare al tiro. La brutta partenza nel campionato di serie B femminile Campania (due sconfitte su 2 incontri) impone alla Dinamo di invertire la rotta già nel prossimo appuntamento: si giocherà di lunedì, il 4 novembre, quando al PalaMazzola arriverà la Minibasket Battipaglia.

L’illusione della partenza

Primo quarto di grande intensità ed equilibrio. Dopo quattro minuti di gioco il punteggio segna 10-10. Il vantaggio, per entrambe le formazioni, non supera le tre lunghezze. È perfetta parità 23-23 all’ultimo giro di lancette. Andrea Iob fa due su due dalla lunetta; Lucchesini fallisce la tripla, non Chiara Mastrotoaro. Grazia Giuranna alla prima sirena accorcia.

Ancora Lucchesini, a canestro due volte, ribalta il punteggio (29-28). Caricasole prova le contromisure facendo entrare il neo acquisto Amila Smajic e la giovane Annapia Molino. Il numero di Mastrototaro, penetrazione nel pitturato, riporta sopra le ioniche: sarà l’ultimo squillo di tromba per Taranto. Che si innervosisce inspiegabilmente. Si disunisce: perde palle, non difende, non è incisiva sotto le plance. Iob prende a litigare anche con i tiri dalla lunetta. Rabchuk, con l’ennesimo canestro, un tiro da tre, porta le sue compagne al lungo intervallo sul 51-36.

Una sola squadra in campo

Nel secondo tempo non arriva la reazione delle ioniche. Fasano, anzi, gioca in scioltezza e aumenta il gap sino al +30 (74-44) a due minuti dal termine. L’ultimo quarto di gioco ha pochi spunti di interesse. C’è la reazione tardiva della Nuovi Orizzonti, complice il rilassamento della squadra di coach Lovecchio; ma non c’è margine per cambiare l’inerzia dell’incontro. Che Fasano chiude agevolmente sul 91-76.

Basket Fasano – Dinamo Nuovi Orizzonti 91-76 (25-28, 51-36, 74-47)

Fasano: Postigo Lopez 7, Orosz 10, Golemi 7, Giuranna 17, Avenia 4, Sabato n.e., De Filippis n.e., Lucchesini 16, Falanga n.e., Giannuzzi n.e., Rabchuk 30 (All. Giuseppe Lovecchio – ass. all. Maurizio Santoro)

Taranto: Smaliuk 9, Kolyandrova 17, Mastrototaro 23, Saponaro n.e., Gobbi n.e., Iob 14, Smajic 4, Gismondi 2, Cascione n.e., Martelli 2, Molino 5, Manco. (All. Giulio Caricasole, ass. all. Mimmo Calviello)

Note: 150 spettatori circa. Uscite per 5 falli: Rabchuk

Arbitri: Antonio Pio Grossi di Bari e Giovanni Loglisci di Gravina di Puglia (Bari)

