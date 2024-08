Volo cancellato a Madeira, l’odissea di Ivan

MADEIRA – A volte capita di voler allungare le nostre vacanze perché magari la località prescelta ha rapito il nostro cuore. Altre volte – invece – capita che questi prolungamenti avvengano per cause di forza maggiore, come per un volo cancellato. Ma se poi questo viene riprogrammato una settimana dopo con particolari disagi tipo carenza di informazioni, notizie sbagliate e attese interminabili, la vacanza rischia di trasformarsi in un incubo con un dispendio economico magari oltre il budget previsto.

È quanto accaduto a Ivan Aprile di Putignano che con sua moglie, l’8 agosto scorso, è partito da Roma alla volta di Madeira, isole del Portogallo. Sul banco degli imputati la Wizzair, compagnia low cost ungherese. Il 35enne e sua moglie sarebbero dovuti tornare in Italia il 15 agosto ma a causa del vento, il volo viene cancellato e riprogrammato per venerdì 16 alle 11 ma dopo due posticipi in serata vengono avvisati – insieme ad altre 200 persone – che il volo è stato soppresso senza che nessuno sapesse dare spiegazioni. Stando al racconto di Ivan, contattata l’Ambasciata Italiana viene istituito per domenica 18 un volo di recupero dove però, per accedervi, si sarebbe dovuto acquistare il biglietto – “anche a prezzi alti”, non nasconde –. E anche in questo caso niente volo per Ivan e consorte perché avevano già opzionato il volo del 25 agosto.

E così, anima in pace – come si sul dire – e si parte alla ricerca di un nuovo alloggio per un’altra settimana di vacanza non programmata con una spesa extra che si aggira intorno ai 1300 euro e che dovrebbe essere rimborsata dalla compagnia ungherese ma non si sa quando.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author