Volley: Violenza sulle donne, torna la ‘La settimana di Federica’

Torna in Puglia “La Settimana di Federica”, settimana indetta dal CR FIPAV Puglia per ricordare Federica De Luca, arbitro nazionale di ruolo B, e il suo piccolo Andrea, scomparsi nel 2016 in una tragedia familiare. Il tema centrale, come ogni anno, sarà quello della violenza sulle donne, tema tanto attuale quanto delicato sul quale è fondamentale diffondere e fare cultura soprattutto nelle scuole, nelle palestre, nelle nuove generazioni, al fine di dar forza a chi ne è vittima per denunciare e porre fine a questo aspetto che tocca purtroppo ancora oggi tante donne.

Nel corso della settimana, come ogni anno, saranno tante anche le iniziative delle società pugliesi sui campi con le gare che avranno inizio con un minuto di silenzio. La settimana sarà raccontata sui social con l’hashtag #ilvolleyperfedericaeandrea.

“Lo sport come mezzo di”, raccontavamo proprio qualche mese fa con un progetto della FIPAV Puglia che ha fatto visita in tante scuole, università, teatri e luoghi di aggregazione dell’intera regione, perchè lo Sport è davvero un mezzo di trasmissione di valori.

Federica De Luca era un arbitro di pallavolo, pugliese e tarantina doc, che ha dedicato tempo e passione alla pallavolo. E’ stata vittima nel 2016 di una tragedia familiare col suo piccolo Andrea e da quel momento è nata una settimana interamente dedicata a lei, per non dimenticare, per urlare l’importanza della diffusione di questo tema. La Federazione Italiana Pallavolo, inoltre, ha indetto un premio dedicato a Federica, riconoscimento riservato all’ufficiale di gara donna di categoria nazionale che si è particolarmente distinto per l’impegno e la passione a livello dirigenziale periferico durante il corso della stagione. Il prossimo premio sarà assegnato a Trani in occasione di uno degli incontri programmati per la prossima settimana, in cui ricorre tra l’altro la giornata del 25 novembre contro la violenza sulle donne. Di seguito il calendario degli incontri de “La Settimana di Federica 2022”, giornate programmate tra scuole e palestre, tra incontri-dibattito sul tema e Feste di Volley S3 in palestra dedicate al piccolo Andrea. Nel corso degli incontri di Trani, Lecce e Monopoli interverranno i genitori di Federica De Luca, Enzo De Luca e Rita Lanzon che da anni stanno portando avanti questa battaglia a contatto con scuole e giovani per un’approfondita riflessione sul tema, insieme a loro nella tappa di Monopoli anche l’intervento dei responsabili dell’associazione “La forza delle donne”.

“La settimana di Federica” 2022

Incontri sul tema della violenza sulle donne

– 21 novembre 2022 – Incontro presso IISS V. Bachelet a Copertino (LE)

– 23 novembre 2022 Incontro presso il Liceo “F. De Sanctis” a Trani (BAT) (presso la succursale dalle ore 9.30 alle 11.00 e presso la sede centrale dalle 11.30 alle 13.00 dove sarà assegnato il “Premio Federica De Luca 2022”)

– 24 novembre 2022 Incontro presso IISS Francesco Calasso a Lecce

– 26 novembre 2022 Incontro presso il Liceo “G.Galilei – M.Curie” a Monopoli (BA)

Feste del Volley S3 in ricordo del piccolo Andrea

– 25 novembre 2022 Festa del Volley S3 presso IC Pascoli a Noicattaro (BA)

– 29 novembre 2022 Festa del Volley S3 presso IC Pende a Noicattaro (BA)