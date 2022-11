Condividi su...

“La sesta vittoria consecutiva che consolida la classifica e rafforza il morale anche in vista dei prossimi impegni”. Queste le parole del Vice presidente Francesco di Maria della Volley Vipostre Francavilla al termine della partita che ha visto le ragazze della Volley Vipostore sfidare tra le mura amiche la giovane e talentuosa Cuore di Mamma Cutrofiano.

L’analisi della partita vede la Volley Vipostore scendere in campo con Mercanti e Morone in diagonale, Kostadinova e Cristofaro ai lati, Tornesello e Fanigliulo al centro, libero Quarto. Il Cutrofiano schiera il sestetto tipo con Lerario al palleggio e Ungaro opposto, Fatticcioni e Di Diego in banda, Danaila e Martella al centro, libero Baratella. Non è il classico testa-coda quello che va in scena al Palazzetto dello Sport di Francavilla Fontana.

Dopo un inizio con il freno a mano tirato, la Vipostore inizia ad ingranare il suo gioco portandosi sul 16-8 . Grazie al bel gioco e al supporto dei sempre presenti #vipolovers, le ragazze arancioblu conquistano il primo set con un 25-15 che non lascia spazio a dubbi. Sulle ali dell’entusiasmo, il secondo set vede Kostadinova e compagne guidare la seconda frazione di gioco dall’inizio alla fine. I parziali di 8-5 e 25-19 testimoniano la bontà del lavoro settimanale svolto dallo staff tecnico, capace di fissare obiettivi ben definiti ma allo stesso tempo trasmettere serenità e spensieratezza a squadra ed ambiente. Sulla spinta del caloroso pubblico presente al palazzetto dello sport di Francavilla, (si contavano quasi 700 persone) le ragazze della Volley Vipostore tentano la fuga nel terzo set con un parziale di 16-5, che si conclude con un sonoro 25-11. Il palazzetto è tutto a tinte arancio-blu.

La Vipostore porta a casa la SESTA convincente vittoria per 3 a 0, contro un Cutrofiano mai domo e davanti ai circa 700 straordinari spettatori sempre più innamorati della squadra della propria città.

Volley Vipostore Francavilla – Cuore di Mamma Cutrofiano 3-0 (25-15 /25-19/ 25-11)

VIPOSTORE FRANCAVILLA FONTANTA: Kostadinova 11, Tornesello 8, Mercanti 5, Cristofaro 3, Morone 20, Fanigliulo 1, Quarto (L), D’Onofrio, Di Paola, Lapenna, Caforio, Annicchiarico. ALL. Giunta, VICE ALL. Vannicola.

CUORE DI MAMMA CUTROFIANO: Lerario 1, Ungaro 8, Fatticcioni 3, Di Diego 10, Danaila 4, , Baratella (L), Martella 5, Visciano, Caruso, Ianne, Greco, Durso, Piredda, Carichino. All. Salomoni, Vice All. Carratu.