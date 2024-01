Volley, Trento non fa sconti, Taranto ko in un PalaMazzola strapieno

Trento non fa sconti, la Prisma Taranto cade in un PalaMazzola strapieno di tifosi: 2.200 le presenze, anche grazie alla collaborazione vincente con la Fipav Taranto che permetteva l’ingresso agevolato per le squadre e i tesserati Fipav Puglia.

È stato un match combattuto nonostante il risultato netto a favore degli ospiti, ( 23-25, 20-25, 20 25). Protagonisti i trentini Michieletto (MVP con 9 punti) e Rychlicki (14 punti), oltre ai rossoblu Gargiulo e Gutierrez.

“Trento è una super squadra, attrezzata per le alte posizioni della classifica, ma questo non deve essere un alibi: a tratti abbiamo espresso una buona pallavolo, ma c’è un po’ di rammarico perché nel nostro PalaMazzola, davanti a una pazzesca cornice di pubblico, abbiamo fatto peggio che all’andata in casa loro. Ora pensiamo alla prossima e importantissima partita con Padova: dovremo arrivare nelle migliori condizioni possibili, soprattutto di testa”, ha dichiarato Gargiulo al termine del match.

LA GARA – Trento parte con Michieletto-Lavia in posto 4, Sbertoli-Rychlicki in diagonale, al centro Podrascanin-Kozamernic, libero Laurenzano Taranto schiera la diagonale De Haro-Russell, al centro Gargiulo-Jendryk, in posto 4 Lanza-Gutierrez, libero Rizzo.

Nel primo set Trento si porta avanti 4-6 con un ace di Rychlicki. JEndryk mura Rychlicki per il 7-8, poi però riesce a passare. Russell fa ace per il 9-10. Michieletto firma il 10-12. Lavia attacca una pipe out 12-13. Gutierrez mette a terra il 13-15. Lavia ancora out 14-15. Russell spreca tutto attaccando un pallone out che permette l’allungo 14-17. Gutierrez firma in pallonetto il 15-18. Jendryk si aggiudica in primo tempo il 17-21. Gutierrez allunga ancora 18-21. Lanza fa mani out per il 19-22. Gutierrez firma il mani out 21-23. Michieletto in diagonale firma il 21-24, poi Gargiulo tiene viva la Gioiella 22-24. Rychliki attacca out 23-24. Chiude Trento con un primo tempo 23-25.

Nel secondo parziale la Gioiella trascinata da Lanza si porta sopra 4-1. Michieletto fa invasione 6-2. Gargiulo mette a terra il 7-3. Russell sbaglia l’attacco e Trento si porta 8-8, poi però si fa perdonare per il 10-8. Rychlicki guadagna il 12-14, poi Gagrgiulo si aggiudica il 13-14. Ancora Gargiulo in primo tempo per il 14-15. Ma in un batter d’occhio Rychlicki allunga ancora 14-17. Ace di Michieletto 15-20, entra Sala su Russell. Lavia allunga ancora 17-22. Gutierrez mura Lavia 19-22. Chiude Kozamernik 25-20.

Nel terzo set Trento parte forte e si porta 5-8, poi Gutierrez firma un ace.Lanza tiene i cambiopalla firma il 7-9. Gargiulo fa ace 8-9. Rychlicki attacca out 9-9. GArgiulo tiene il punto a punto. Lavia mette a terra una bella diagonale 15-16. Poi Lavia allunga ancora 16-18. Sala spara out per il 16-20. Gutierrez tira in rete 17-21. Rychliki continua a spingere 18-23. Chude il match la battuta in rete di Bonacchi 19-25.

Gioiella Prisma Taranto – Itas Trentino 0-3 (23-25, 20-25, 20-25)

Gioiella Prisma Taranto: Trinidad De Haro 0, Gutierrez 13, Gargiulo 7, Russell 5, Lanza 10, Jendryk 4, Luzzi (L), Rizzo (L), Sala 3, Bonacchi 0. N.E. Ekstrand, Paglialunga, Raffaelli. All. Travica.

Itas Trentino: Sbertoli 2, Lavia 10, Kozamernik 8, Rychlicki 14, Michieletto 9, Podrascanin 9, Cavuto 0, Pace (L), Laurenzano (L). N.E. D’Heer, Berger, Magalini, Acquarone. All. Soli.

ARBITRI: Simbari, Saltalippi.

NOTE – durata set: 30′, 29′, 26′; tot: 85′.

