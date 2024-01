Volley C/F, Dinamo Molfetta: la vittoria non basta per mantenere la vetta

Il 2024 della Dinamo CAB Molfetta inizia ancora con una vittoria, che arriva dopo cinque set complicatissimi contro una Lavinia Group Trani determinata. Presso la tensostruttura “Ferrante” di Trani si assiste a una vera e propria battaglia tra le padrone di casa e le ragazze in maglia arancio che riescono ad aggiudicarsi il match soltanto al tiebreak. Così come all’andata, tra Dinamo CAB Molfetta e Lavinia Group Trani finisce 2-3, in un match rimasto in bilico per tutti e cinque i set disputati Una vittoria che non basta per mantenere la testa della classifica guidata, adesso, dall’ASD Zest.

Nel primo set sono le padrone di casa a partire forte, subito avanti per 4-1. La prima risposta Dinamo arriva con Fracchiolla e Parisi con quest’ultima che, direttamente su servizio, rimette subito in partita le ragazze di coach Marzocca. La schiacciata successiva di Cervelli e il pallonetto di Parisi valgono il 6-6. Dopo l’ulteriore pareggio raggiunto da Lazzizzera, il set procede nel massimo equilibrio: il primo vantaggio Dinamo sul 8-9 porta la firma di Cervelli a cui segue la schiacciata vincente di Fracchiolla dalla seconda linea.

Il +2 Dinamo viene vanificato da una serie di errori che permettono al Trani di pareggiare e prendere pian piano il controllo del set. Sul 17-15 per le tranesi, Marzocca chiama il primo time out del match ed è così che grazie a Cervelli e Fracchiolla, la Dinamo ritrova il pari sul 18-18. Il nuovo vantaggio Trani si materializza di lì a poco e questa volta le padrone di casa riescono a chiudere il primo parziale sul risultato di 25-19.

La Dinamo non si fa condizionare dall’iniziale svantaggio, torna in campo nel secondo set più decisa e concentrata e costringe il Trani a rincorrere grazie ai primi punti realizzanti da Cosentino e Mastropasqua. Fracchiolla sfonda il muro tranese e realizza il 4-6 che, tuttavia, scuote le padrone di case. Queste ultime si riorganizzano, accorciano e pareggiano i conti sul 10-10. Vantaggi e controvantaggi tengono gli spettatori del Pala “Ferrante” con il cuore alla gola. Tutto questo sino al 22-22 quando Cervelli regala il doppio vantaggio alla Dinamo e permettere di chiudere il secondo set sul risultato di 22-25.

Tutto da rifare per il Trani che nel terzo set subisce ancora l’iniziale foga delle ospiti. Sotto di 4 punti, il Trani risponde, ma nelle fasi iniziali è costretto ad una rincorsa impegnativa. Il pareggio non tarda ad arrivare grazie ai numerosi errori in fase di ricezione e al servizio. Errori che non mancano sia da una parte che dall’altra, tanto che lo stesso risultato rimane in equilibrio sino al 14-14. Botta e risposta tra le due formazioni, con la Dinamo che trova il nuovo pareggio con Cosentino sul 19-19 che non basta per fermare la corsa del Trani che finisce per conquistare il terzo set per 25-21.

Probabilmente nel peggior momento per la Dinamo, le ragazze in maglia aranciotornano ad esprimere, nel quarto set, una buona pallavolo. La fase di equilibrio è solo iniziale perché con Lazzizzera, Cosentino e Mastropasqua, la Dinamo capitalizza un buon vantaggio e con Fracchiolla e Parisi tiene il Trani lontano di 5 lunghezze. Le ragazze in maglia arancio allungano ancora dapprima con Lazzizzera e Cosentino e successivamente con Fracchiolla, Parisi (direttamente su servizio) e Mastropasqua (con un muro vincente). A chiudere i conti e a riaprire il match ci pensa Fracchiolla per un 19-25 che costringe il Trani al tiebreak.

Il pubblico molfettese, giunto a Trani in massa per sostenere le ragazze di coach Marzocca, contribuisce a dare la spinta necessaria per aggiudicarsi anche l’ultimo set. E la Dinamo ci riesce! Dopo l’iniziale vantaggio tranese arriva il pareggio delle ragazze arancio con Cosentino, che immediatamente dopo firma il 3-4 direttamente su servizio. La Dinamo prova a controllare il set, allungando il vantaggio di 3 lunghezze prima di subire un nuovo ed ultimo ritorno del Trani che riporta il risultato in parità sul 10-10/11-11. Sul 13-14 la Dinamo ha tra le mani il primo match point che il Trani concede mandando out l’ultimo servizio della serata. Finisce 13-15 un match avvincente capace di regalare emozioni.

Nel dopopartita concreta e lucida è l’analisi del coach Franco Marzocca. «Abbiamo fatto una partita sotto tono, che comunque abbiamo vinto seppure al tièbreak – ha affermato -. Bisogna dire, però, che in questi giorni, a cavallo delle festività, ci siamo allenati in 19 giorni solo sette ore e mezzo e, alcune, non hanno toccato palla per una settimana, anche per motivi di salute. Quindi, eravamo in affanno dal punto di vista fisico e , nonostante tutto, siamo riusciti a recuperare e vincere pur soffrendo. Colgo il bicchiere mezzo pieno in questa partita anche se, con un po’ di aggressività in più si poteva soffrire di meno e portare a casa un punto in più».

Soddisfatte, ma critiche sulla gara disputata due delle protagoniste del match, Lucy Cervelli e Alessandra Parisi. «Sicuramente era importante iniziare bene l’anno – hanno sottolineato –, ma è anche vero che potevamo fare molto meglio, sbagliando meno fondamentali, in appoggi, battute e ricezione, ma è anche vero che grazie al gruppo siamo riuscite a venir fuori da questa situazione. Dobbiamo cercare di entrare in partita in modo migliore». Nella prossima sfida casalinga, la Dinamo CAB Molfetta sfiderà le ragazze della ASD Nelly Volley, mentre i ragazzi della Serie D Dinamo affronteranno, sempre in casa, l’ASD Noha Volley & Sport.

Lavinia Group Trani-Dinamo CAB Molfetta 2-3 (25-19; 22-25; 25-21; 19-25; 13-15)

Dinamo CAB Molfetta: Cosentino (palleggiatrice) – Fracchiolla (opposto) – Lazzizzera/Mastropasqua (centrali) – Parisi/Cervelli (schiacciatrici) – Panunzio (libero). All. Marzocca.

Lavinia Group Adriatica Trani: Grassi (palleggiatrice) – Gambardella (opposto) – Gorgoglione/Dileo (centrali)- Mitoli/Miranda (schiacciatrici) – Randolfi libero. All. Mazzola.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp