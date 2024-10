Volley Superlega: Prisma Taranto in cerca di riscatto con Grottazzolina

Sabato 26 ottobre, alle 18:00 e in diretta su RaiSport, la Gioiella Prisma Taranto affronterà la neopromossa Yuasa Battery Grottazzolina al PalaMazzola, in un match cruciale per entrambe le squadre.

Dopo alcune prestazioni sotto tono, la formazione tarantina è chiamata a una prova di carattere per risalire la classifica e riconquistare la fiducia del pubblico di casa.

La squadra di coach Ortenzi, invece, arriva a Taranto dopo aver strappato un punto importante con Padova, nonostante le difficoltà. Con un gruppo solido e combattivo, Grottazzolina cercherà di sfruttare l’energia dei suoi attaccanti, tra cui l’ex rossoblu Oleg Antonov, per mettere in difficoltà i padroni di casa.

Per Taranto sarà fondamentale mantenere solidità in difesa e sfruttare le occasioni d’attacco, mentre Grottazzolina punterà sulla compattezza difensiva e su attacchi variati per replicare la battaglia mostrata con Padova. Il match si preannuncia equilibrato e decisivo per entrambe le formazioni, desiderose di muovere la classifica e rilanciare la propria stagione.

“Sarà una sfida intensa e ricca di emozioni, solo chi riuscirà a mantenere la concentrazione nei momenti chiave potrà avere la meglio – dichiara Santangelo, opposto di Taranto -. Sarà una partita tosta e sentita da entrambe le squadre, una battaglia con molta gente sugli spalti, perché può rilanciare le prospettive della classifica. Sia noi che Grottazzolina stiamo giocando bene, ma fatichiamo a trovare la vittoria, di conseguenza i punti. Vincere aiuta a vincere e uscire da questa sfida con un successo porterebbe entusiasmo all’ambiente. Cercheremo di interpretarla al meglio, per questo invitiamo i tifosi a sostenerci”.

Arbitri: Vagni Ilaria, Carcione Vincenzo (Canessa Maurizio)

Video Check: Simone Massimiliano

Segnapunti: Cinquepalmi Giuseppe

Diretta Rai Sport e VBTV

PRECEDENTI: 8 (4 successi Yuasa Battery Grottazzolina, 4 successi Gioiella Prisma Taranto)

EX: Oleg Antonov a Taranto nel 2022/23

