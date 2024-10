Serie D/H: le designazioni arbitrali della 9a giornata di campionato

Il Can Serie D ha diramato le designazioni arbitrali in vista delle partite della nona giornata del Girone H di Serie D che si giocheranno nel prossimo weekend, in programma domenica 27 ottobre.

LE DESIGNAZIONI ARBITRALI

Fasano-Costa d’Amalfi

Luka Meta di Vicenza

Giuseppe Chiarillo di Moliterno

Alessandro Laurieri di Matera

Francavilla-Ischia

Francesco Pio Sarcina di Barletta

Danilo D’Ambrosio di Molfetta

Giovanni Sparapano di Molfetta

Virtus Francavilla-Brindisi

Andrea Scarano di Seregno

Stefano Petarlin di Vicenza

Pier Guido Morsanuto di Portogruaro

Manfredonia-Fidelis Andria

Alessandro Papagno di Roma 2

Davide Gneo di Latina

Cristiano Rosati di Roma 2

Matera-Martina

Gaetano Alessio Bonasera di Enna

Carmela De Rosa di Napoli

Luca Arcella di Frattamaggiore

Nardò-Gravina

Diego Castelli di Ascoli Piceno

Serafino Marchei di Ascoli Piceno

Nicolo’ Raschiatore di San Benedetto del Tronto

Nocerina-Casarano

Vittorio Emanuele Teghille di Collegno

Marco Marchesin di Rovigo

Dario Testaì di Catania

Angri-Palmese

Marco Schmid di Rovereto

Piergiorgio Stotani di Viterbo

Paolo Bianchi di Roma 1

Ugento-Real Acerrana

Alban Zadrima di Pistoia

Giovanni Galla’ di Pistoia

Filippo Scorteccia di Firenze

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author