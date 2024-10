Cessione Taranto FC: Turco, ‘Sceneggiata di cattivo gusto’

“Gli ultimi avvenimenti riguardanti il Taranto FC 1927 hanno creato ancora più confusione, complicando una situazione già critica. A distanza di alcuni giorni dalla conferenza stampa tenutasi a Palazzo di Città, l’evento si è trasformato in una sceneggiata di cattivo gusto che ha visto protagonista il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, e Mr. Mark Campbell, esponente del gruppo statunitense APEX Capital Global LLC”, scrive in una nota Mario Turco, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle e coordinatore del Comitato Economia, Lavoro e Impresa.

“Durante l’incontro, il sindaco ha espresso sarcasmo inappropriato nei confronti dei tifosi presenti e ha risposto in modo brusco a una giornalista de Il Foglio, ignorando i principi di trasparenza che un ente territoriale dovrebbe garantire. I dubbi sollevati dai cittadini, dai tifosi e dalla stampa riguardo ad APEX sono fondati: il gruppo, nato recentemente nel paradiso fiscale del Delaware (USA), non ha ancora dimostrato con chiarezza la propria solidità patrimoniale ed economica. In particolare, il bonifico promesso da Campbell, che avrebbe dovuto rappresentare una dimostrazione concreta del suo interesse ad acquisire il club, non si è ancora materializzato”, aggiunge.

Il senatore Turco ha sottolineato l’importanza di evitare che il club si trasformi in una “scatola vuota. Sarebbe opportuno che la società aprisse una crisi d’impresa, avviando una procedura di concordato in continuità per garantire trasparenza e legalità nella gestione del passaggio di proprietà, come già fatto da altre società calcistiche come Sampdoria e Genoa”.

Nel suo comunicato, Turco ha lanciato un appello ai tifosi del Taranto: “Restiamo uniti e vicini ai nostri colori, affinché le istituzioni locali e il tessuto economico della città preservino il senso di appartenenza delle nuove generazioni e mettano in campo tutti gli strumenti necessari per garantire un futuro al calcio di Taranto”.

