Volley B1/F, Zero5 a Crotone per mantenere l’imbattibilità

Dopo due vittorie nelle prime due gare del campionato femminile di Serie B1, la Zero5 Castellana Grotte si prepara ad affrontare la Pallavolo Crotone domenica 27 ottobre alle 17:30, per la terza giornata del girone di andata. La squadra pugliese, forte del successo per 3-1 con Arzano, si trova attualmente al quinto posto in classifica con 5 punti, dietro a Marsala, Modica, Casal de’ Pazzi e Fasano.

Le gare in programma per la terza giornata includono Crotone-Zero5, un incontro particolarmente interessante, dato che la squadra calabrese si è notevolmente rinforzata rispetto alla scorsa stagione. Tra le conferme di rilievo figurano il libero Maggipinto e la centrale Kus, mentre tra i nuovi arrivi spiccano la regista Sturniolo, l’opposta Barbaro e l’attaccante Morciano.

Dopo una vittoria all’esordio con Traina per 3-1, Crotone ha dimostrato un buon livello di gioco anche nella sconfitta con Casal de’ Pazzi, sfiorando il tiebreak. Ora, la Zero5 dovrà affrontare una squadra ben preparata per mantenere la sua imbattibilità in campionato.

Classifica dopo due giornate

1. Marsala, Modica, Casal de’ Pazzi – 6 punti

2. Fasano, Zero5 – 5 punti

3. Pomezia – 4 punti

4. Crotone, Santa Teresa, Arzano – 3 punti

5. Bisceglie – 1 punto

6. Traina, Santa Lucia, Pescara, Torre Annunziata – 0 punti

Nel frattempo, sabato 26 ottobre, farà il suo esordio a Monopoli la nuova squadra di Serie D targata KlimaItalia, impegnata nel girone B. Le ragazze allenate da Giovanni Deligio e Francesco D’aprile affronteranno avversarie come Massafra, Putignano e Brindisi, con l’obiettivo di ben figurare nel campionato.

