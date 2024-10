Volley A3/M, Castellana-Campobasso: PalaGrotte riapre dopo 7 mesi

Domenica 27 ottobre 2024, alle ore 16:30, il Pala Grotte di Castellana riapre le sue porte per ospitare il debutto casalingo della Bcc Tecbus Castellana Grotte nella terza giornata del campionato nazionale di Serie A3 Credem Banca.

Dopo una battaglia all’ultimo punto a Gioia del Colle, terminata con una sconfitta al tie break, la squadra gialloblù guidata da coach Giuseppe Barbone si prepara a sfidare l’EnergyTime Campobasso, una delle squadre più forti e candidate alla promozione.

Coach Barbone ha sottolineato l’importanza di giocare con determinazione e consapevolezza, elogiando la prestazione della sua squadra contro Gioia, ma ribadendo che sarà necessario migliorare in alcuni aspetti del gioco, come la battuta e la riduzione degli errori in attacco. Anche Federico Guadagnini, libero classe 2004 e una delle conferme della scorsa stagione, ha evidenziato la voglia della squadra di dimostrare il proprio valore davanti al pubblico di casa.

L’incontro sarà arbitrato da Enrico Autuori di Salerno e Claudia Lanza di Napoli. I biglietti sono disponibili presso il Pala Grotte e online sulla piattaforma CiaoTickets.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author