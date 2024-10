Volley C/M, l’attesa sta per finire: Turi pronto all’esordio

Dopo oltre cinque mesi, il parquet del Palazzetto di via Cisterna è finalmente pronto a ospitare i ragazzi dell’Arrè Formaggi Turi. La squadra biancoazzurra guidata da mister Girolamo, al lavoro sin da inizio settembre, si appresta a disputare la prima partita del massimo campionato regionale maschile.

Sabato 26 ottobre, alle ore 18:30, i turesi faranno il loro esordio con lo Showy Boys Galatina (LE) per la prima giornata del Girone B. Gli avversari, allenati dal duo Caiulo/Donatello, puntano a migliorare il settimo posto della scorsa stagione con una rosa giovane, ma rinforzata dall’esperienza di giocatori come il libero Percoco e il regista Calò.

In casa Turi cresce l’attesa per una stagione che si preannuncia avvincente e ricca di emozioni, con l’obiettivo di regalare soddisfazioni a società, staff tecnico, atleti e tifosi. L’appuntamento è fissato per sabato al Palazzetto dello Sport di Turi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author