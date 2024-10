Volley B1/F, PPV Fasano: da Caltanissetta inizia il tour de force

Parte da Caltanissetta il difficile percorso lontano da casa per la Pantaleo Podio Volley Fasano. La prima tappa vede le gialloblu affrontare il Traina SRL al Palacannizzaro, nell’ambito della terza giornata del campionato di Serie B1, girone D. La squadra siciliana, neopromossa in B1 e allenata da coach Eraldo Bonavita, arriva da due sconfitte consecutive contro Crotone e Pomezia nelle prime giornate.

Sabato, le nissene disputeranno la loro seconda gara consecutiva in casa, affrontando una Pantaleo reduce da una combattutissima vittoria interna contro lo Star Volley Bisceglie. Per le fasanesi, si prospetta una gara complicata, non solo per il lungo viaggio in terra siciliana, ma anche per la determinazione del Traina, deciso a cancellare lo zero dalla propria classifica. Il roster siciliano si affida all’esperienza di giocatrici come la palleggiatrice Elena Cicoria, la schiacciatrice Elisa Garofalo e il centrale Siria Clemente, fondamentali per la promozione della squadra in B1.

“Non dobbiamo sottovalutare nessun avversario in questo campionato”, ha dichiarato Irene Botarelli, opposto del Fasano, decisiva nell’ultima partita contro il Bisceglie con ben 28 punti. “Il Traina è una squadra nuova, ma con un’ossatura importante. Dovremo essere concentrati e ordinati, facendo le cose semplici e senza errori per ottenere il risultato”.

La partita inizierà alle ore 17:00 al Palacannizzaro di Caltanissetta, con arbitri Gabriele Lunardi e Gabriele Mantegna.

