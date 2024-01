Volley, PPV Fasano vince il 1° trofeo internazionale PanBiscò

La PPV Fasano vince il 1° Trofeo Internazionale di pallavolo femminile PanBiscò, kermesse sportiva organizzata dalla società sportiva delle Leonesse Altamura (B2) unitamente al proprio main sponsor, che ha visto la partecipazione della Pantaleo Podio Fasano (B1), Fenix Monopoli (B2), TFSE Budapest (NB 1 Liga), oltre alle padrone di casa altamurane.

Il torneo si è svolto nella domenica 7 gennaio al Pala Cupola di Altamura con la semplice formula di semifinale e finale al meglio dei due set su tre. A spuntarla sono state le fasanesi di coach Paolo Totero, che dopo aver conquistato l’accesso alla finale battendo 2-0 (25-12/25-22) la Fenix Monopoli hanno avuto la meglio anche sulle padrone di casa delle Leonesse Altamura PanBiscò sempre per 2-0 (25-18/25-18).

Nelle altre gare le murgiane avevano superato le ungheresi del TSFE Budapest per 2-0, poi battute anche nella finale per il 3/4 posto dalla Fenix Monopoli per 2-1.

“E stata una bella giornata di festa e di sport che ci ha permesso di finalizzare sul campo il lavoro svolto durante questa sosta natalizia – afferma coach Paolo Totero –. Devo dire che sono soddisfatto di quanto visto in quel di Altamura in previsione della ripresa di campionato. Con il mio staff abbiamo raccolto delle buone indicazioni che svilupperemo prima della partita con l’Altino”.

Classifica finale: al 1° posto Pantaleo Podio Volley Fasano, 2° posto PanBiscò Leonesse Altamura, 3° posto Fenix Monopoli e 4° posto per la TFSE Budapest. Ottima la cornice di pubblico che ha applaudito le quattro compagini che hanno dato vita al torneo, nel pieno spirito di uno sport come quello della pallavolo che unisce senza confini né colori.

