Volley C/F, impegno ad alto coefficiente di difficoltà per PM Potenza

Impegno ad alto coefficiente di difficoltà per la PM Gruppo Macchia Potenza che domenica pomeriggio sarà di scena a Trani in casa della Lavinia Group per la dodicesima giornata di campionato.

Per le ragazze di coach Elena Ligrani e del vice Gabriele Perna un impegno non semplice in casa della quinta forza del girone A con 17 punti all’attivo. “Sarà una gara complicata – analizza coach Elena Ligrani alla vigilia – , giochiamo in un campo difficile contro una squadra ben attrezzata”.

Il tecnico potentino si sofferma poi sul lavoro che deve fare la squadra in campo: “Dobbiamo cercare sin da subito di imporre il nostro gioco, è importante per noi affrontare la gara con la giusta mentalità rimanendo attaccate ad ogni punto, sono fiduciosa – conclude Ligrani – perchè ci siamo allenate molto bene in settimana”.

Le potentine guidate in campo da capitan Di Camillo sono reduci dal bel successo interno contro Eagles Bari che ha dato tanta fiducia in tutto il gruppo anche per cercare di affrontare al meglio le gare più insidiose. L’appuntamento è fissato per domenica 14 gennaio alle 18:00 presso il Tensostatico “Ferrante” di Trani sotto la direzione di gara dei signori Tragni e Peragine.

